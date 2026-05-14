“新”「カローラ“スポーツ”」！

トヨタの台湾法人は2026年5月5日、「カローラスポーツ」の特別仕様車「カローラスポーツ60周年記念コレクターズエディション」を発売しました。

カローラシリーズは1966年の初代発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。

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現行モデルは12代目にあたり、セダン、ハッチバック、SUVといった多彩なボディタイプを展開。その中で、スポーティなキャラクターを担うのがハッチバックで、台湾での車名は日本と同様、カローラスポーツとなっています。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm。パワートレインは最高出力171馬力、最大トルク20.6kgmを発生する2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにダイレクトシフトCVT（パドルシフト付き10速マニュアルモード付き）を組み合わせています。

同社はカローラが誕生した1966年について、台湾鉄道の光華号によって台北・高雄間が結ばれた年であり、またテレサ・テンが歌唱コンテストで優勝し、その歌声が台湾ポップミュージック黄金時代の幕開けになったと振りかえっています。

今回発売されたカローラスポーツ60周年記念コレクターズエディションは、その名の通りカローラ誕生60周年を記念した特別仕様車です。

特別装備は、ドアパネル下部の専用デカールおよびフロントフェンダーの専用プレートです。ともにゴールドを基調としたカラーで、さりげない煌びやかさを添えた仕立てとなっています。

ボディカラーはブラック、シルバー、パールホワイト、ブルーの4色を設定しています。価格は97万9000台湾ドル（約490万円 2026年5月初旬時点、以下同）で、ベース車両より1万台湾ドル（約5万円）高い設定です。

なお同日、セダンの「カローラアルティス」とSUVの「カローラクロス」にも60周年記念の特別仕様車が設定されました。両モデルとも、先述したデカールとプレートのほか、内外装にゴールドのラインがあしらわれるなど、カローラスポーツ以上に特別感を高めています。