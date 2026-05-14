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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「市販超えた。レンジ4分の焼きそばパン 袋で完結」と題した動画を公開しました。火もフライパンも包丁も一切使わず、耐熱性のポリ袋と電子レンジだけで完結する、驚くほど手軽な焼きそばパンの作り方を紹介しています。



動画では「アイラップ」などの耐熱ポリ袋を使用。袋の中に市販の焼きそば麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナー、付属の粉末ソースをすべて入れます。袋の口は結ばず、軽く折りたたむだけで電子レンジ（600Wで4分、または500Wで5分）で加熱。面倒な炒め作業をレンジにお任せできるのが最大の魅力です。



加熱後は袋が熱くなるため、手袋やミトンを装着。袋の上から優しく揉み込むようにしてソースを麺全体に馴染ませます。これにより、手が汚れないだけでなく洗い物も極限まで減らすことができます。あとはラップを敷いた上に食パンを置き、半量の焼きそばととろけるチーズを乗せてサンド。ラップで包んで5分ほど馴染ませることで、パンと具材に一体感が生まれます。



完成した焼きそばパンは断面も美しく、「ボリューム感。最高。」「ラクして美味しいが正義。」と大満足の仕上がりに。忙しい朝食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・市販のソース付き焼きそば 1玉

・カット野菜 1つかみ

・ウインナー 1～2本（ベーコンや豚バラでも可）

・食パン 2枚

・とろけるチーズ 1枚

・パセリ 適量



［作り方］

1. 耐熱皿の上に耐熱性のポリ袋（アイラップなど）を広げる。

2. 袋の中に焼きそばの麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナーを入れる。

3. 付属の粉末ソース1袋をすべて入れる。

4. 袋の口は結ばず、軽く折りたたんで電子レンジで加熱する（500Wで5分、600Wで4分）。

5. 加熱後、手袋やミトンをして激アツの袋を取り出し、袋の上から優しく揉み込んでソースを馴染ませる。

6. ラップを敷いた上に食パンを1枚置き、出来上がった焼きそばの半量を乗せる。

7. その上にとろけるチーズを1枚乗せ、もう1枚の食パンでサンドする。

8. 全体をラップで包み、5分ほど馴染ませる。

9. 半分にカットし、お好みでパセリをかけて完成。