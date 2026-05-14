洗い物ゼロ！包丁も火も使わずポリ袋とレンジで4分、忙しい朝に革命を起こす超ズボラ焼きそばパン
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「市販超えた。レンジ4分の焼きそばパン 袋で完結」と題した動画を公開しました。火もフライパンも包丁も一切使わず、耐熱性のポリ袋と電子レンジだけで完結する、驚くほど手軽な焼きそばパンの作り方を紹介しています。
動画では「アイラップ」などの耐熱ポリ袋を使用。袋の中に市販の焼きそば麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナー、付属の粉末ソースをすべて入れます。袋の口は結ばず、軽く折りたたむだけで電子レンジ（600Wで4分、または500Wで5分）で加熱。面倒な炒め作業をレンジにお任せできるのが最大の魅力です。
加熱後は袋が熱くなるため、手袋やミトンを装着。袋の上から優しく揉み込むようにしてソースを麺全体に馴染ませます。これにより、手が汚れないだけでなく洗い物も極限まで減らすことができます。あとはラップを敷いた上に食パンを置き、半量の焼きそばととろけるチーズを乗せてサンド。ラップで包んで5分ほど馴染ませることで、パンと具材に一体感が生まれます。
完成した焼きそばパンは断面も美しく、「ボリューム感。最高。」「ラクして美味しいが正義。」と大満足の仕上がりに。忙しい朝食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・市販のソース付き焼きそば 1玉
・カット野菜 1つかみ
・ウインナー 1～2本（ベーコンや豚バラでも可）
・食パン 2枚
・とろけるチーズ 1枚
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱皿の上に耐熱性のポリ袋（アイラップなど）を広げる。
2. 袋の中に焼きそばの麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナーを入れる。
3. 付属の粉末ソース1袋をすべて入れる。
4. 袋の口は結ばず、軽く折りたたんで電子レンジで加熱する（500Wで5分、600Wで4分）。
5. 加熱後、手袋やミトンをして激アツの袋を取り出し、袋の上から優しく揉み込んでソースを馴染ませる。
6. ラップを敷いた上に食パンを1枚置き、出来上がった焼きそばの半量を乗せる。
7. その上にとろけるチーズを1枚乗せ、もう1枚の食パンでサンドする。
8. 全体をラップで包み、5分ほど馴染ませる。
9. 半分にカットし、お好みでパセリをかけて完成。
動画では「アイラップ」などの耐熱ポリ袋を使用。袋の中に市販の焼きそば麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナー、付属の粉末ソースをすべて入れます。袋の口は結ばず、軽く折りたたむだけで電子レンジ（600Wで4分、または500Wで5分）で加熱。面倒な炒め作業をレンジにお任せできるのが最大の魅力です。
加熱後は袋が熱くなるため、手袋やミトンを装着。袋の上から優しく揉み込むようにしてソースを麺全体に馴染ませます。これにより、手が汚れないだけでなく洗い物も極限まで減らすことができます。あとはラップを敷いた上に食パンを置き、半量の焼きそばととろけるチーズを乗せてサンド。ラップで包んで5分ほど馴染ませることで、パンと具材に一体感が生まれます。
完成した焼きそばパンは断面も美しく、「ボリューム感。最高。」「ラクして美味しいが正義。」と大満足の仕上がりに。忙しい朝食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・市販のソース付き焼きそば 1玉
・カット野菜 1つかみ
・ウインナー 1～2本（ベーコンや豚バラでも可）
・食パン 2枚
・とろけるチーズ 1枚
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱皿の上に耐熱性のポリ袋（アイラップなど）を広げる。
2. 袋の中に焼きそばの麺、カット野菜、ハサミで切ったウインナーを入れる。
3. 付属の粉末ソース1袋をすべて入れる。
4. 袋の口は結ばず、軽く折りたたんで電子レンジで加熱する（500Wで5分、600Wで4分）。
5. 加熱後、手袋やミトンをして激アツの袋を取り出し、袋の上から優しく揉み込んでソースを馴染ませる。
6. ラップを敷いた上に食パンを1枚置き、出来上がった焼きそばの半量を乗せる。
7. その上にとろけるチーズを1枚乗せ、もう1枚の食パンでサンドする。
8. 全体をラップで包み、5分ほど馴染ませる。
9. 半分にカットし、お好みでパセリをかけて完成。
YouTubeの動画内容
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