パートナーの「不機嫌」が見えたら楽!?疲れると丸くなり、怒るとトゲトゲ…可視化された「女心」に共感の声【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
「疲れて丸くなっちゃった」駅に迎えに行くと、彼女が丸い生き物になっていた。どうやら、疲れると丸くなるらしい。別の日、待ち合わせ場所に遅刻すると、丸い生き物は「遅れるときはメールしてよ!!」と、トゲトゲしていた。実物の彼女がトゲトゲすると面倒だと思うのに、不思議とトゲトゲちゃんだと許せてしまう、ミヤギトオル(@mitume333)さんの「彼女が丸くなった」シリーズを紹介したい。
ある日、仕事で疲れた彼女が小さく丸くなって帰ってきた。背中を丸めるどころか、文字通り小さなボールのようになって「疲れて丸くなっちゃった」という彼女。ご飯を作ってあげると「おいしー！」と喜んで食べてくれた。ゆっくり寝たらいつもの姿に戻ってくれるかな？と心配する彼氏だった。
別の日のパスタ屋では、彼女がトゲトゲに変わってしまった。自分だけ大盛りパスタを頼んだときに、周囲の目が気になり、恥ずかしさから「いったん大盛りを受け取って欲しい」と膨れてしまう。理不尽だけどいじらしいトゲトゲな彼女の姿には、つかみどころのない複雑な女心が表れている。今シリーズ「彼女が丸くなった」は、疲れたり、イライラしたり、そしてホッとしたり…と、刻々と姿を変える彼女を通して、実際は見えない感情の揺れをコミカルに描いている。
作者のミヤギトオルさんは、今作について「身の回りの人を参考に描きました」と明かす。「街中で目にしたおもしろい人や、やりとりなどをきっかけによく漫画を描きます」と、普段から洞察力を発揮しているミヤギさんは、実は「妖怪や不思議な話は大好きです」とも話す。「ですが、ストレートにそういうジャンルの話をやるとうまくいかないので、少し崩して身近な話にして描くことが多いです」と話してくれた。
読者からは作中の彼女のように、「不機嫌が見てわかったらいいのに…」という声が多く届く。ミヤギさんは「確かに見た目でハッキリわかると便利ですね。でも長く一緒にいるとなんとなくわかるようになりますね。今、少しトゲっとしたかな？など。相手の気持ちを直接言葉で聞かずに、察することが大切だなと最近思います」と語った。
取材協力：ミヤギトオル(@mitume333)
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