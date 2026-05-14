【大気の状態は非常に不安定】落雷と降ひょうに関する気象情報 発表

九州北部・九州南部地方は、１４日（木）夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

【大気の状態が非常に不安定】上空の寒気 と 日中の気温上昇

１４日（木）は、九州地方の上空約５５００メートルに、引き続き氷点下１５度以下の寒気が流れ込む見込みです。また、日中の気温上昇の影響も加わり、大気の状態が不安定となるでしょう。

【発雷確率】シミュレーション 九州地方 ほぼ全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％前後のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション（３０分ごと）

熊本県・宮崎県・鹿児島県の山沿いが雨の中心になるでしょう。局地的ですが、活発な雨雲が予想されています。

九州地方 各都市の週間予報（２１日（木）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

この週末は、佐賀市や熊本市で予想最高気温３０度、久留米市３１度、日田市３１度など、さらに暑くなりそうです。衣替えやエアコンの試運転などを行っておきましょう。

・