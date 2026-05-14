女優の戸田恵子が１４日、横浜アンパンマンミュージアムで行われた映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督、６月２６日公開）のイベントに土屋太鳳、ＥＸＩＴらと登場した。

冒険好きなレッサーパンダの旅人・パンタン（土屋）が、かつて交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅を続ける中でアンパンマン（戸田）たちと出会い、宝物を探す大冒険に出る物語。戸田はゲスト声優の土屋とはＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」（２０１５年）の時から交流があり、土屋が子どもを出産した時には赤ちゃんを見に行ったという。「この業界で頑張っていると、業界慣れしてくるんだけど、そんな感じが一切無い。でも、ドラマとか舞台ではひょう変するような役をやっていて、素晴らしい、珍しいタイプの女優さん」と絶賛した。

作品の内容にちなみ、自身の宝物を聞かれると、「原作者のやなせたかし先生からいただいた暖簾（のれん）がありまして。いつも舞台をやる時に、守り神だと思って掛けさせていただいています」と明かした。

イベントの最後には、会場に集まったたくさんの子どもたちに向けて、「今回は土屋太鳳さん、ＥＸＩＴのお２人に素晴らしい声を付けていただいた。公開の時にお会いできるのを楽しみしています」と呼び掛けた。