【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

京商は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ミニカー「トヨタ スープラ ターボ “Fast & Furious”」と「ダッジ チャージャー “Fast & Furious”」を展示している。

本製品は、映画「ワイルド・スピード」シリーズに登場する「トヨタ スープラ ターボ」と「ダッジ チャージャー」を、1/18スケールのダイキャスト製ミニカーで商品化したもの。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品のサンプルを展示しており、ボンネットやドア、トランクをそれぞれオープンにした状態で展示されているため、内部の造形も細かく確認することができる。

「トヨタ スープラ ターボ “Fast & Furious”」

「ダッジ チャージャー “Fast & Furious”」

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