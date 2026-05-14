30歳超は“地雷”扱い？ 恋愛経験ゼロ男性への「許容ライン」と「譲れない条件」　1円単位の割り勘、下着の指定に絶句する女性も

結婚相談所Presiaは2026年5月13日、「男性の恋愛経験についての意識調査」の結果を発表した。

調査は2026年5月に、20〜30代の婚活・恋活中、もしくは過去経験のある女性170人を対象に、インターネット上で実施。調査結果によると、約8割の女性が交際経験のない男性を結婚対象として受け入れている一方で、リード力の不足や30歳という年齢の壁を懸念するシビアな現実も浮き彫りになった。

浮気リスクを考慮すると「経験ゼロ」派が86.5％

「浮気のリスクを考えた場合」という条件下で、35歳・年収500万円・容姿同等とした上で「交際経験が豊富で女友達も多い男性」と「交際経験ゼロで女友達も少ない男性」を比較。86.5％の女性が「交際経験ゼロで女友達も少ない男性」を結婚相手に選択した。

一方、「交際経験が豊富で女友達も多い男性」を選んだのは13.5％にとどまり、恋愛経験の少なさが「誠実さ」や「安心感」としてポジティブに評価されている様子がうかがえる。

実際に、「無理に格好つけず誠実に接したことで安心でき、自然と交際がスタートした。経験の有無よりも、相手を大切にする姿勢が大事だと実感しました」（女性30代前半）」という声もあった。

同様に浮気リスクを考慮せずに「経験ゼロ」と「10名以上と交際経験あり」を比較した場合でも、58.8％が経験ゼロの男性を選んでおり、過去の女性遍歴が多い男性に対しては、結婚後に他者と比較される懸念や信用しにくさを抱く女性が多いようだ。

結婚対象としての許容範囲は「30歳まで」が61.8％

一方で、経験ゼロの男性が何歳までなら結婚対象になるかという問いに対し、「30歳まで」と回答した累計は61.8％に達し、30代を境に需要が急減する実態が示された。

また、結婚対象として考える際の最大の懸念点は「リードできなさそう」（22.9％）が最多となり、次いで「地雷の可能性がある」（16.5％）、「気遣いができなさそう」（15.9％）と続いている。

自由回答では、「ネット情報を鵜呑みにした“完璧なプラン”が少しでも狂うとパニックになり、私の顔も見ずにスマホのスケジュールを必死に確認していて疲れた」という20代女性の切実な声のほか、以下のようなものもあった。

「経験が少ない男性は理想や彼女像がかなりしっかりしているので、自分の理想をとことん押し付けられました。下着まで自分の好みのものを選んできた時にはびっくりでした」（女性30代後半）「29歳で久しぶりに付き合った彼氏とのデートが、1円単位で割り勘でした。一般論でケチすぎないか？と複雑な気持ちに」（女性30代前半）

なお、経験ゼロの男性を結婚対象とするための最低条件としては「安定した収入・経済力」（20.6％）が1位となり、次いで「素直・謙虚で学ぶ姿勢」（19.4％）が僅差で続いた。

また、回答者自身の恋愛経験が豊富になるほど経験ゼロの男性を敬遠する傾向もあり、自身の交際経験が5人以上の女性では、約半数が「結婚対象にならない」と回答している。