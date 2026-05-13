筒井道隆、井ノ原快彦と「いつか一緒に仕事がしたかった」 ドラマ『ボーダレス』に兄役で登場

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

本日5月13日（水）に放送された同ドラマの第5話には、赤瀬則文（井ノ原快彦）の妻・詩織役で水野美紀が登場。謎に包まれた赤瀬の私生活や過去が少しずつ垣間見え始めることに。

さらに、天尾美青（優香）を使って移動捜査課を監視し、捜査に圧力をかけてきていた人物の正体も明らかに。警察庁官房審議官でもあるその人物は、赤瀬の兄・心悟だった。

そんな謎の人物、警察庁官房審議官の赤瀬心悟を演じていたのは、筒井道隆。

警察庁のキャリア官僚で、移動捜査課の課長である赤瀬則文を監視している様子の心悟。この男は敵か、味方か？

今作への出演に、「君塚良一さんの作品に参加させていただくのも光栄ですし、監督も大好きな方々だし、井ノ原快彦くんとはいつか一緒に仕事がしたかったので、うれしいです」と筒井。

「まだ井ノ原くんとのシーンだけなのですが、好青年なので現場の雰囲気も和やかで楽しいです」と、緊迫した兄弟関係とは裏腹な撮影現場の様子を語っている。

筒井演じる赤瀬心悟の登場は、物語にどのような影響を与えていくのか。筒井自身も「良い作品になるよう微力ながら頑張ります」と意気込みを明かしており、今後の展開に期待が高まる。