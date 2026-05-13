サンリオ、“カオハナデザイン”のミニバッグがカプセルトイに登場へ！ 千鳥格子＆花柄のエモかわいいデザイン
サンリオキャラクターズの“カオハナデザイン”を使用した「サンリオキャラクターズ カオハナデザインキーチェーンバッグコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】シナモンロールやポムポムプリンも！ ミニバッグ型カプセルトイ全5種一覧
■全5種類
今回登場するのは、1990年代後半にハローキティのデザインとして発表された「ハローキティ カオシリーズ」を令和版にアレンジした「カオハナデザイン」をあしらったミニバッグ型のカプセルトイ。
ラインナップは、1990年代後半に流行した千鳥格子と花柄を基調とした、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの全5種類がそろい、いずれも表裏でエモかわいい別デザインが楽しめる仕上がりとなっている。
さらに、付属のキーチェーンを使ってバッグチャームとして持ち歩けるほか、マチ付きで見た目よりも大容量なため、リップやワイヤレスイヤホンなどを収納するミニポーチとしても使うことが可能だ。
【写真】シナモンロールやポムポムプリンも！ ミニバッグ型カプセルトイ全5種一覧
■全5種類
今回登場するのは、1990年代後半にハローキティのデザインとして発表された「ハローキティ カオシリーズ」を令和版にアレンジした「カオハナデザイン」をあしらったミニバッグ型のカプセルトイ。
さらに、付属のキーチェーンを使ってバッグチャームとして持ち歩けるほか、マチ付きで見た目よりも大容量なため、リップやワイヤレスイヤホンなどを収納するミニポーチとしても使うことが可能だ。