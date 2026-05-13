佐野元春が、9年ぶりとなる＜スポークンワーズ・ライブ＞の開催を発表した。

＜スポークンワーズ・ライブ＞は、朗読や語りを軸に、音楽、即興演奏、ステージ表現を融合させた佐野元春独自のパフォーマンスシリーズだ。2001年「植民地の夜は更けて」、2003年「増幅」、2010年「僕が旅に出る理由」、2017年「変容」に続く、通算5回目の開催となり、今回のタイトルは『空気』に決定した。

バッキングミュージシャンには、音楽界を代表するトッププレイヤーとして、キーボードに井上鑑、ドラムに山木秀夫、ベースに坂井紅介が参加する。

今回のタイトル『空気』には、私たちを取り巻く時代の気分、見えない圧力、加速する情報社会、揺れ続ける世界情勢の中で生まれる不安やざわめきが投影されているという。佐野元春の表現の核心である“言葉”と“詩”にフォーカスした＜スポークンワーズ・ライブ＞にて、目には見えず、しかし確かに存在する“空気”、その正体に迫る。

◾️＜佐野元春スポークンワーズ・ライブ 2026「In Motion - 空気」＞

詳細：https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/motoharu-sano-260630/ ▼出演

佐野元春

Backing Musicians：井上鑑（Key）、山木秀夫（Dr）、坂井紅介（Ba） ▼会場

東京・丸の内COTTON CLUB ▼公演日時

・6月30日(火) 1st.Show 開場5:00pm /開演6:00pm

・6月30日(火) 2nd.Show 開場7:45pm/開演8:30pm

・7月9日(木) 1st.Show 開場5:00pm/開演6:00pm

・7月9日(木) 2nd.Show 開場7:45pm/開演8:30pm

・7月10日(金) 1st.Show 開場5:00pm/開演6:00pm

・7月10日(金) 2nd.Show 開場7:45pm/開演8:30pm ▼席種・チケット料金（税込）

[全席指定]

テーブル席 : ￥12,000

ボックスシート・センター (4名席) : ￥14,500

ボックスシート・サイド (3名席) : ￥13,500

ボックスシート・ペア (2名席) : ￥14,000

ペア・シート (2名席) : ￥13,000

※料金は1名様あたりの金額となります。 ファンクラブ先行受付：5月20日（水）正午12:00〜

会場Web先行受付：6月7日 (日) 正午12:00〜 主催 / 企画：デイジーミュージック

制作：ソニー・ミュージックソリューションズ ▼お問い合わせ

丸の内COTTON CLUB

03-3215-1555（12:00pm - 7:00pm）

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/