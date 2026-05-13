【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タミヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「クリックロック 1/35 恐竜シリーズNo.1 フクイラプトル」を発表。展示している。

今回展示されているのは、1億2000万年前の福井県に生息していた恐竜「フクイラプトル」を1/35スケールで再現したもの。同社の新たなシリーズとして、接着剤を使わずにはめ込むだけで組み立てられるスナップキットシリーズ「クリックロック」第1弾となっている。

会場では、第2弾の「フクイサウルス」も展示。どちらも細部まで丁寧に再現されている様子を確認できるほか、金型も展示されている。

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