濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』の公開を記念して、「濱口竜介監督特集上映《突然、偶然、必然》」が5月22日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、6月5日よりシモキタ-エキマエ-シネマ K2、神保町シネマリス、京都出町座で開催されることが決定した。

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カンヌ、ベルリン、ヴェネチアの三大映画祭を制覇し、『ドライブ・マイ・カー』（2021年）では第94回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した濱口監督。最新作『急に具合が悪くなる』も第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されている。

6月19日からの『急に具合が悪くなる』全国公開に先駆けて開催される本特集では、8ミリ青春群像劇『何食わぬ顔』（2002年）から、ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞受賞作『悪は存在しない』（2023年）まで、20年以上におよぶフィルモグラフィから17作品が一挙上映される。

本特集に寄せて濱口監督は、これまでの映画づくりを振り返りながら「どうか、いい出会いがたくさんありますよう」と言葉を寄せている。

濱口竜介（監督） コメント＜本特集に寄せて＞「映画っつーのは、映画館で見るもんです」これは今からはや18年前、自作『PASSION』のユーロスペースでの1日限りの上映における舞台挨拶で、出演者の一人、渋川清彦さんが口にした言葉だ。聞いた当時も「そうだそうだ」と思ったものだが、ここまで反芻する言葉になるとは思わなかった。今年、6/19に予定されている新作の『急に具合が悪くなる』全国公開に合わせて、色々な劇場で、過去作の特集上映を組んでいただけることになった。こんなにありがたいことはない。どの作品もいつか、どこかで、誰かが見たらいい、ぐらいのことしか考えてはいなかったけれど、唯一、できれば映画館で見て欲しいと願っていた。そうでないと自分の映画は、きっとあまり面白くないと思う。気づけば四半世紀、それなりに闇雲に、言ってみれば愚かに、映画づくりを続けてきた。過去作のどの作品にもどこかしら、新作『急に具合が悪くなる』との類似点を見つけられるだろうけれど、それだけでなく、過去作同士が驚く（呆れる）ほど、似た相貌を示すこともある。それは単純に「ほかに手が思いつかない」という能力の限界を示すものだし、「次こそは、もっとうまくやれるかも知れない」と自分に期待をかけ続けた結果でもある。どの作品づくりも、自分の新たな愚かさを発見する旅だった。そんなものに付き合ってくれた、すべてのキャストとスタッフに、ただただ御礼を申し上げたい。もちろん、こうして映画を上映いただくすべての劇場、そして、そこまで来てくれる観客のあなたにも。本当に、ありがとうございます。どうか、いい出会いがたくさんありますよう。濱口竜介（文＝リアルサウンド編集部）