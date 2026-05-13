エルフ、DeNAベイスターズにギャルマインド注入！ 荒川「ベイスターズしか勝たん！」
お笑いコンビ・エルフが12日、横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ3連戦で銘打たれた『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』のセレモニアルピッチに登場。ギャル魂全開の投球を見せて会場を盛り上げた。
【写真】ギャル軍団と一緒にパラパラも披露を披露したエルフ
『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』は、ギャルマインドをベイスターズ流にアップデートし、ファンと共にポジティブなエネルギーでベイスターズを勝利に導くことを目指して行われる。
そのスペシャルゲストとして、圧倒的ギャルマインドを誇るエルフが“ブチアゲ隊長”としてセレモニアルピッチに登場。リリーフカーに乗って登場した荒川は360度のスタンドを見渡し「お邪魔しまーす。ハッシュタグ！すごーい」と興奮気味にテンションを上げると、ファンからの歓声に「ありがとうございます！思い切り選手たちを応援してぶち上げて行きたいと思います」と宣言。
荒川は「今日から3日間は、ベイ☆ギャルマインドでチームを勝利に導くということで、ハッピースター☆ダンスをパラパラにしちゃいました」とスタンドに呼びかけた。そしてギャル軍団が登場すると、ベイスターズの応援歌「熱き星たちよ」をユーロビート調にして全力のパラパラを披露した。
その後、選手たちにベイ☆ギャルマインドを注入したいということで、山崎康晃投手と九鬼隆平捕手が登場。荒川は「ベイ☆ギャルマインドをもっと注入していきたいと思います」と宣言した。
続けて荒川は「ベイ☆ギャルマインドの大事な3つを教えたいと思います」と高らかに宣言すると「まずはポジティブ！」と叫ぶ。ややテンションが低めな山崎選手たちに、荒川は「ダメです！もっと」と喝を入れると山崎選手は「ポジティブ！」と叫ぶ。
さらに荒川は「二つ目は“マジ素直！”」と声を張り上げると、山崎選手も九鬼選手もそれに続いて「マジ素直―！」と復唱。そして最後、荒川は「ベイスターズしか勝たん！」と高らかに宣言し「そんなうちらは、ベイ☆ギャルマインド、ハッシュタグ！」と決めポーズをすると花火が上がった。
いよいよ荒川によるセレモニアルピッチの時間に。ピンクのキラキラバットでバッターボックスに入った山崎選手に向かって、荒川は豪快なポーズで投球フォームに入ると「この一球に魂を込めさせてください！ベイスターズ最高！」とピンクのボールを掲げピンチングを行う。やや外角に外れたものの、ツーバウンドで九鬼捕手のミットにボールが収まると会場からは大きな拍手が巻き起こっていた。
【写真】ギャル軍団と一緒にパラパラも披露を披露したエルフ
『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』は、ギャルマインドをベイスターズ流にアップデートし、ファンと共にポジティブなエネルギーでベイスターズを勝利に導くことを目指して行われる。
荒川は「今日から3日間は、ベイ☆ギャルマインドでチームを勝利に導くということで、ハッピースター☆ダンスをパラパラにしちゃいました」とスタンドに呼びかけた。そしてギャル軍団が登場すると、ベイスターズの応援歌「熱き星たちよ」をユーロビート調にして全力のパラパラを披露した。
その後、選手たちにベイ☆ギャルマインドを注入したいということで、山崎康晃投手と九鬼隆平捕手が登場。荒川は「ベイ☆ギャルマインドをもっと注入していきたいと思います」と宣言した。
続けて荒川は「ベイ☆ギャルマインドの大事な3つを教えたいと思います」と高らかに宣言すると「まずはポジティブ！」と叫ぶ。ややテンションが低めな山崎選手たちに、荒川は「ダメです！もっと」と喝を入れると山崎選手は「ポジティブ！」と叫ぶ。
さらに荒川は「二つ目は“マジ素直！”」と声を張り上げると、山崎選手も九鬼選手もそれに続いて「マジ素直―！」と復唱。そして最後、荒川は「ベイスターズしか勝たん！」と高らかに宣言し「そんなうちらは、ベイ☆ギャルマインド、ハッシュタグ！」と決めポーズをすると花火が上がった。
いよいよ荒川によるセレモニアルピッチの時間に。ピンクのキラキラバットでバッターボックスに入った山崎選手に向かって、荒川は豪快なポーズで投球フォームに入ると「この一球に魂を込めさせてください！ベイスターズ最高！」とピンクのボールを掲げピンチングを行う。やや外角に外れたものの、ツーバウンドで九鬼捕手のミットにボールが収まると会場からは大きな拍手が巻き起こっていた。