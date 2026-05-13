平井 大が、新曲「once again」を本日配信リリースした。

本楽曲は、自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞に向けて制作された連続配信シリーズ“THE BEACH TRIP DROPS”の第3弾となる楽曲だ。キミへの真っ直ぐな誓いを歌った、平井 大らしさ溢れる究極のラブソングに仕上がっており、時を巻き戻しても、生まれ変わっても、キミを愛したい”という想いが込められた、この夏大切な人と一緒に聴きたくなる一曲になっているという。

さらに、「once again」のリリックビデオも本日21時に公開予定となっており、楽曲とあわせてチェックしていただきたい。

また、5月10日に行われた＜THE BEACH TRIP 2026＞大阪公演最終日の模様が、現在YouTubeにてライブ全編を期間限定公開中。ライブでは「once again」も披露しており、MCでは愛するパートナーへの想いを込め、自身が最期を迎えるときに送る“最後のラブレター”として制作した楽曲であることを語っている。なお、公開は5月17日までとなっている。