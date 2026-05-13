フリーで活躍する女子プロレスの“太陽神”Ｓａｒｅｅｅ（３０）が首の治療のため、約１カ月休養して大会を欠場すると１３日、マネジメント会社が発表した。「医師の診断を受けた結果、ドクターストップがかかり、今後のキャリアを最優先に考え、治療に専念する判断をいたしました。試合を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き、Ｓａｒｅｅｅへの応援をよろしくお願いいたします」と報告した。

Ｓａｒｅｅｅは欠場するにあたり、「この度、首のメンテナンスのため、約１ヶ月間、欠場させていただくことになりました。試合を楽しみに待っていてくださったファンの皆さま、関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後のプロレス人生のために今、しっかり身体と向き合い、治療に専念することを決めました。少しだけ待っていてください。必ず戻ります」とコメントを発表した。

Ｓａｒｅｅｅは現在フリーとして、スターダムやマーベラスなどさまざまなリングに上がり、大暴れしている。また、マーベラスのエース彩羽匠（３３）とタッグチーム「スパーク・ラッシュ」を結成し、「クラッシュギャルズ」の長与千種（６１）＆ライオネス飛鳥（６２）から正統な後継者として期待を受けている。

２４年にはプロレス大賞の女子プロレス大賞を初受賞し、２５年には女子で初の敢闘賞を受賞するなど大活躍。今年３月２２日には横浜武道館で開催したデビュー１５周年の自主興行「Ｓａｒｅｅｅ−ＩＳＭ」を成功させた。また、４月１６日には小橋建太のプロデュース興行「ＦｏｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」ではスターダムの上谷沙弥（２９）、センダイガールズの橋本千紘（３３）と現女子プロレス界の頂上決戦となる３ＷＡＹマッチに臨み、激闘の末に３０分時間切れドローとなっていた。