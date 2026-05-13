LiberNovoが、電動ワークチェア「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル「LiberNovo Omni Pro」を含む3製品を発表した。あわせて先行予約の受付を開始している。

【画像あり】快適なランバーサポート

いずれの新型モデルも6月下旬の発売を予定。先行予約の期間は5月13日11時から、6月17日10時59分までとなる。

「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデルとして「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」の2機種が登場する。

「LiberNovo Omni Pro」は、Omniシリーズの最上位モデル。強力なシートベンチレーションにより蒸れや熱を排出するエアフローモードを搭載し、デンマークの老舗であるGabriel社の高品質ニット生地を採用することで、通気性と上質な手触りを実現した。

ファン駆動用バッテリーは3,000mAhへと強化されており、離席時に作動する「スマート停止機能」により効率的な電源運用を行う。カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色展開。

「LiberNovo Omni SE」は、お求めやすい価格を実現したエントリーモデル。Omniの特徴であるフレックスフィットバックレストを継承しつつ、既存モデルでは電動式だったランバーサポートの稼働方式を手動式へと変更することで低価格化を実現した。

伸縮・旋回式のレバーを用いた調整機構により、腰を支えるサポート機能を維持している。カラーはジェットブラックの1色。

「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」共通のアップデート内容として、ヘッドレスト（高さ・前後・角度）とアームレスト（昇降）の可動域拡大、ヘッドレストと座面クッションの厚み増による体圧分散性の向上、座面底板の前端延長による太もも裏から膝裏にかけてのホールド感アップなどが挙げられる。

リクライニングは作業効率と健康的な姿勢を追求した5段階の固定式を採用。パーツ間のガタつきや異音を抑え、調節時のクリック感もより上質でスムーズなものとなっている。

また「LiberNovo Omni」の後継モデルとして「LiberNovo Omni Gen」も登場予定だ。

3つ目の新製品「LiberNovo Maxis - Airflow」は、従来モデルではカバーしきれなかった海外市場や大柄なユーザーに向けた大型モデルだ。適正身長は178cmから200cm、最大耐荷重は181kgとなる。

最大の特徴は「コントロール・リクライニング」機構。特性の異なる3段階のバネが、後傾斜角度に合わせて順次連動することで、動き出しから最大傾斜までスムーズな挙動を実現した。

高体重のユーザーが勢いよくリクライニングしても、バネが衝撃を段階的に吸収する設計となっている。世界的なオフィス家具の安全基準であるBIFMA x5.1.1規格（181kg荷重テスト）にも準拠する。

あわせて強力なシートベンチレーションを搭載した「AirFlowモード」も備え、通気性の高い素材を使った5層構造の座面と電動ファンによって、快適な座面を維持する。カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色展開。

先行予約では、デポジット（注文キャンセルの場合返金可能）として1,000円を支払うことで、実質4,000円OFFとなる5,000円分の値引きクーポンが提供される。

さらに通常保証に加え、1年間の追加保証も全先行予約者に付与される。また、購入金額に応じた特典として、100,000円以上の購入で「Smart Entry 応援セット」、120,000円以上で「Eco-Comfort ワークマット」、150,000円以上で「Ultimate 究極快眠セット」がプレゼントされる（いずれか1点のみ）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）