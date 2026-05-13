声優・長月あおい、盗撮被害で事務所が警告「プライバシーを著しく侵害するもの」
声優事務所「アミュレート」の公式Xが13日に更新された。SNS上で所属声優・長月あおいのプライバシーを侵害する迷惑行為や盗撮被害を確認したと報告し、警告した。
【写真】盗撮被害にあった声優・長月あおい 話題になったデジタル写真集カット
公式Xでは書面にて「【長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告】」と題して、「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影・公開されたものであることを確認しております」と盗撮被害を説明。
続けて「当該行為は、本人のプライバシーを著しく侵害するものであり、極めて遺憾に存じます。また、本件に関する過度な詮索や憶測に基づく発信はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と注意喚起し、「なお、本人への盗撮やつきまとい等の迷惑行為も確認されております。これらの行為は、本人の安全を脅かす重大な問題であり、断じて容認できるものではありません」と警告した。
最後に「今後、同様の迷惑行為や悪質な投稿・拡散行為が確認された場合には、やむを得ず法的措置を含めた厳正な対応を講じてまいります。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
長月はゲーム『学園アイドルマスター』花海咲季役などで知られている。
【写真】盗撮被害にあった声優・長月あおい 話題になったデジタル写真集カット
公式Xでは書面にて「【長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告】」と題して、「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影・公開されたものであることを確認しております」と盗撮被害を説明。
最後に「今後、同様の迷惑行為や悪質な投稿・拡散行為が確認された場合には、やむを得ず法的措置を含めた厳正な対応を講じてまいります。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
長月はゲーム『学園アイドルマスター』花海咲季役などで知られている。