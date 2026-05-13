Da-iCE、ライブ映像作品『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』本日リリース
Da-iCEが、新たな”入口”として2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞のファイナル公演を収録した、LIVE DVD / Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』を本日リリースした。
本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の”EntranCE(入口)”と位置付けたツアーの本編映像を収録している。さらに豪華盤には、ツアーのドキュメンタリー映像や、2025年9月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞、そして年末に出演した＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のライブ映像も特典映像として収録されている。
現在Da-iCEオフィシャルYouTubeでは、本編映像から「ノンフィクションズ」「Black and White」「Tasty Beating Sound」が公開されているので、こちらもぜひチェックしてほしい。
そしてDa-iCEは、ドームツアー＜Da-iCE DAY DOME PHASE 2027＞の開催が決定しており、日程は、2027年2月4日に東京ドーム、同年2月13日・14日に京セラドーム大阪で開催する。
◾️LIVE DVD / Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://da-ice.lnk.to/TOUR2025EntranCE
◾️アルバム『TERMiNaL』
2026年1月14日（水）リリース
CD：https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL
配信：https://Da-iCE.lnk.to/_TERMiNaL
◾️＜Da-iCE DAY DOME PHASE 2027＞
詳細：https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1133028
2027年2月4日（木）【東京】東京ドーム 16:00/18:00
2027年2月13日（土）【大阪】京セラドーム大阪 15:00/17:00
2027年2月14日（日）【大阪】京セラドーム大阪 13:00/15:00