Da-iCEが、新たな”入口”として2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞のファイナル公演を収録した、LIVE DVD / Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』を本日リリースした。

本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の”EntranCE(入口)”と位置付けたツアーの本編映像を収録している。さらに豪華盤には、ツアーのドキュメンタリー映像や、2025年9月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞、そして年末に出演した＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のライブ映像も特典映像として収録されている。

現在Da-iCEオフィシャルYouTubeでは、本編映像から「ノンフィクションズ」「Black and White」「Tasty Beating Sound」が公開されているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

そしてDa-iCEは、ドームツアー＜Da-iCE DAY DOME PHASE 2027＞の開催が決定しており、日程は、2027年2月4日に東京ドーム、同年2月13日・14日に京セラドーム大阪で開催する。

◾️LIVE DVD / Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://da-ice.lnk.to/TOUR2025EntranCE 通常盤

◾️アルバム『TERMiNaL』

2026年1月14日（水）リリース

CD：https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL

配信：https://Da-iCE.lnk.to/_TERMiNaL