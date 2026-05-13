「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で右前打を放ち、３試合＆１０打席ぶりの安打をマークした。

２試合連続ノーヒットとなっていた中、右腕・ハウザーと対戦。初球のフォーシームはファウルとなり、２球目の変化球は見送って追い込まれた。ここから３球目のチェンジアップは見極め、４球目の低め変化球に懸命に食らいつき、右手一本で拾った打球は一、二塁間を破った。

不振の主砲の一打に本拠地は大歓声に包まれた。崩された形となったが、追い込まれてからの対応だけに価値あるヒットだ。１死後、フリーマンが右前打でつなぎ、タッカーは四球を選んで満塁と好機を広げた。スミスは右翼へ大飛球を放つも、イ・ジョンフが好捕。それでも大谷が悠々と生還し、先制の犠飛となった。

大谷は前日のゲームで５打数ノーヒットに終わった。ロバーツ監督はこの日の試合前会見で登板翌日の第４戦で休養日を設ける方針を明言。復調へあらゆる可能性を探っていく。