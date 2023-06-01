FUNKY MONKEY BΛBY′S×いきものがかり、コラボ曲「奇跡じゃない」配信リリース決定 “隠しワード”入りの20周年ソング
FUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかりが、コラボレーションソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリースすることが決定した。
【写真】「この写真たちは泣く」「胸アツ過ぎます」“八王子で再会”久々のファンモン3ショット
今年デビュー20周年を迎える“同期”のFUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかり。お互いの二十歳（ハタチ）を記念し、6月20日、21日には東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』も開催される。「奇跡じゃない」は同ライブに先がけて6月3日に配信リリースされる。
両者が作詞作曲に携わった今作は、プライベートでも食事をし合う仲であるFUNKY MONKEY BΛBY'S・ファンキー加藤と、いきものがかり・水野良樹が数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したもので、楽しいことばかりではなく苦しいことや悔しいことも数々乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の想いが込められた楽曲。歌詞の中には2組ならではの“隠しワード”やお互いのアーティストとしての歴史を感じられる内容が盛り込まれている。
アレンジは、いきものがかりのデビュー曲「SAKURA」、FUNKY MONKEY BABYSの代表曲「あとひとつ」などの編曲を手がけた、2組にとって縁の深い島田昌典氏が担当。キャッチーで前向きになれるメロディーといきものがかり・吉岡聖恵の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY'Sの飾らない真っ直ぐな想いがつまったラップパートと、2組の真骨頂とも言えるエッセンスが凝縮されている。
5月16日にオンエアされるいきものがかり冠ラジオ番組JFN系列『いきものがかりの Radio meets』にてラジオで初解禁される。ラジオ解禁に合わせてジャケット写真の解禁も予定されており、続報にも注目だ。
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今年デビュー20周年を迎える“同期”のFUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかり。お互いの二十歳（ハタチ）を記念し、6月20日、21日には東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』も開催される。「奇跡じゃない」は同ライブに先がけて6月3日に配信リリースされる。
アレンジは、いきものがかりのデビュー曲「SAKURA」、FUNKY MONKEY BABYSの代表曲「あとひとつ」などの編曲を手がけた、2組にとって縁の深い島田昌典氏が担当。キャッチーで前向きになれるメロディーといきものがかり・吉岡聖恵の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY'Sの飾らない真っ直ぐな想いがつまったラップパートと、2組の真骨頂とも言えるエッセンスが凝縮されている。
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