NiziUが語る、韓国語習得の難しさと苦労した「パッチムの壁」MAYA「違いをしっかり学ぶってなると本当に難しい」

NiziUが語る、韓国語習得の難しさと苦労した「パッチムの壁」MAYA「違いをしっかり学ぶってなると本当に難しい」