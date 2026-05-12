12日から始まったのは長嶋茂雄さんの追悼展です。在りし日の「ミスタープロ野球」に会いに、多くの人が訪れています。



福山市で始まった「長嶋茂雄 追悼展」。開幕セレモニーには、元巨人の中畑清さんが駆けつけました。会場には6大学野球での活躍や、巨人への入団、監督として日本一を成し遂げるなど、数々の功績が約120点の写真や記念品で紹介されています。





当時、巨人の「追っかけ」をしていたという女性が、長嶋さんとのエピソードを聞かせてくれました。■当時巨人の“追っかけ”「当時、世羅別館に泊まっていた、巨人の選手が。長嶋監督が散歩から帰ってきて『きょう学校は？』と」「『きょう代休です』と言ったら、すごく怒られて。『今からでいいから学校に行きなさい。僕が学校に電話してあげるから』と。代休が伝わらないんです、監督には。『とにかく（学校に）行け』と」中畑さんのトークショーでは、長嶋さんが「国民的行事」と表現した中日との「10.8優勝決定戦」のエピソードが披露されました。■元巨人 中畑 清 さん「絶対に勝つ、勝つ、 勝つ」「みんなシーンとなって。いくぞ 、オーッと、気持ちがひとつになった。あの『勝つ勝つ勝つ』いまだに忘れない」会場では、長嶋さんの名場面がデザインされたグッズなども販売されています。「長嶋茂雄 追悼展」は25日まで、天満屋福山店で開かれています。【2026年5月12日 放送】