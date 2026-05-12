伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組み「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」を5月11日から販売を開始した。

同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動。同社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に同プロジェクトに参画し、共同開発製品の第一弾として「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」を発売した。同製品は、今回で6年目の販売となり、消費者の人々の支持や産地の人々から多くの喜びの声が寄せられながら、継続的に宮崎県の産地を応援する。

「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」は、日本一（農林水産省 令和4年特産果樹生産動態等調査）の生産量を誇る宮崎県産の日向夏の果汁を使用した、ほのかな苦みと白皮由来のやさしい甘みを楽しめる清涼飲料水（果汁1％）。伊藤園オリジナル原料「全果搾汁ストレート果汁」のみを使用することで、日向夏が持つ本来のおいしさをより感じられる風味に仕上げている。

今後も、同社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献していく考え。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］5月11日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

JA全農＝https://www.zennoh.or.jp/