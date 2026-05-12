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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月12日は、配線工事不要で設置が簡単なAnker（アンカー）の屋外用カメラ「Eufy Security SoloCam S220」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）【 ソーラー充電/ネットワークカメラ/ワイヤレスセキュリティカメラ/監視カメラ / 2K画質 / バッテリー搭載 / 2.4GHz Wi-Fi / IP67 / 8GBローカルストレージ / 追加料金不要 】 9,090円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

ソーラーパネル搭載で配線不要。Ankerの屋外用カメラ「Eufy Security SoloCam S220」が9,090円に

ソーラーパネルを一体化したAnker（アンカー）の屋外用カメラ「Eufy Security SoloCam S220」が30％オフで登場です。

6500mAhバッテリーとソーラーパネルを搭載。充電不要のワイヤレス設計で、1日あたり約3時間の直射日光があれば継続的に稼働します。

2K（約300万画素）の高解像度で細部まで鮮明に記録できる優れモノ。Eufyアプリから、いつでも手軽に映像を確認したり操作ができます。

多くの光を取り込むF1.6の開口レンズと赤外線センサーにより、夜間でもモノクロでクリアな映像を撮影可能。玄関や駐車場に設置すれば防犯対策に役立ちますよ。

AIによって人の動きを検知。不審者情報はスマホにすぐ届く

AIカメラを内蔵しており、人の動きを検知し、自動録画を開始するとともにスマホへ通知。庭の木々の揺れなどによる誤検知を減らし、必要な情報だけ届けます。

マイクとスピーカーを内蔵し、外出先からアプリを通じて訪問者と会話したり、不審者に対してアラームを鳴らしたりすることが可能です。

8GBのローカルストレージを内蔵。追加料金なしで経済的です

8GBのメモリーを内蔵しており、録画データを本体に直接保存します。クラウド契約が不要なため、追加費用がかからないのは嬉しいポイントですね。

IP67規格の高い防水・防じん性能を備えており、雨や雪、砂埃が舞う屋外環境でも安心して使用できますよ。

Anker Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）【 ソーラー充電/ネットワークカメラ/ワイヤレスセキュリティカメラ/監視カメラ / 2K画質 / バッテリー搭載 / 2.4GHz Wi-Fi / IP67 / 8GBローカルストレージ / 追加料金不要 】 9,090円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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