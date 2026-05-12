「めっちゃ足長く見える」板野友美、腕出しノースリーブコーデ公開「すごくきれい！」「めっちゃ可愛い」
タレントの板野友美さんは5月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブコーデを披露しました。
【写真】板野友美のノースリーブコーデ
ファンからは、「どれも可愛い！」「全部可愛いですよね」「7枚目めっちゃ足長く見えるよね」「可愛いすぎます」「めっちゃ可愛いなぁー」「選べないよ」「すごくきれい！」「超絶最高に綺麗＆美しい女性」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】板野友美のノースリーブコーデ
「なんまいめ？」板野さんは「なんまいめ？」とつづり、9枚の写真を投稿。初夏らしいノースリーブ姿です。白いキャミソールトップスにデニムを合わせ、赤いリボンとミュールがアクセントに。美しいデコルテやほっそりとした腕があらわになっています。洋風の建物や新緑、黄色の花が広がる美しい背景の中で、スタイル抜群の板野さんが際立っています。
独立を報告自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している板野さん。6日の投稿では「ご報告です。この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました」とつづり、独立することを報告しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)