屋外作業や通勤の暑さ対策に！服の中へ送風して手軽に涼しさを再現できるモバイル扇風機
サンワサプライ株式会社は、服の中に風を送り込める半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売する。本製品は、本体をベルトに引っ掛けるだけで、衣服内に効率よく風を送り込めるウェアラブル扇風機。両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、毎日の通勤時も動作を妨げずに涼しさを得られる。電源には、液漏れや発火リスクを低減できる「半固体電池」を採用し、高い安全性と軽量化を両立。付属のストラップを使えば首掛けスタイルとしても使用可能で、シーンに合わせた最適な暑さ対策を提供する。
■暑さ対策は携帯ファンが手軽で快適
服の中に風を送り込める腰掛けベルトファンで、こもった熱気を逃がし手軽に涼しさを再現できる。
■安心して使える半固体電池3000mAhを搭載
安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使える。
■ハンズフリーで使える２通りの装着方法
ウエストに固定できるクリップ式と、首掛けで使えるネックストラップ式の2通りの装着方法に対応している。両手が自由に使え、シーンに応じて快適に使い分けできる。
■シーンに合わせて自由に取り付け
日傘やリュックベルト、ラックなどにクリップで取り付け可能。外出時や作業中も、ハンズフリーで快適に使用できる。
■高回転モーターでパワフル送風
高回転モーターにより、コンパクトながらしっかりと風を送り出す。最大風速5.7m/sの風で快適に使用できる。
■風量は100段階で調節可能
1〜100％の細かな調整に対応し、シーンに応じて最適な風量に設定できる。操作に応じて、5段階の切替にも対応している。
風の強さを自在に調整でき、風速と使用時間をシーンに合わせてコントロールできる。
風量レベル、をバッテリー残量液晶画面でひと目で確認可能。使用状況を把握しながら使用できる。
■クリップは360°回転
クリップは360°回転し、風を当てたい方向へ自在に調整可能。使用シーンに応じて最適な位置にセットできる。
内側にシリコン素材を採用し、しっかり固定しながらも取り付け面を傷つけにくい設計だ。振動や風でもズレにくく安心して使える。
クリップは取り外しできる設計で、用途や取り付け方法に応じて柔軟に使用できる。
■半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」
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■ハンズフリーで使える２通りの装着方法
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■シーンに合わせて自由に取り付け
日傘やリュックベルト、ラックなどにクリップで取り付け可能。外出時や作業中も、ハンズフリーで快適に使用できる。
■高回転モーターでパワフル送風
高回転モーターにより、コンパクトながらしっかりと風を送り出す。最大風速5.7m/sの風で快適に使用できる。
■風量は100段階で調節可能
1〜100％の細かな調整に対応し、シーンに応じて最適な風量に設定できる。操作に応じて、5段階の切替にも対応している。
風の強さを自在に調整でき、風速と使用時間をシーンに合わせてコントロールできる。
風量レベル、をバッテリー残量液晶画面でひと目で確認可能。使用状況を把握しながら使用できる。
■クリップは360°回転
クリップは360°回転し、風を当てたい方向へ自在に調整可能。使用シーンに応じて最適な位置にセットできる。
内側にシリコン素材を採用し、しっかり固定しながらも取り付け面を傷つけにくい設計だ。振動や風でもズレにくく安心して使える。
クリップは取り外しできる設計で、用途や取り付け方法に応じて柔軟に使用できる。
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