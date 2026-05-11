The Rootsが、8月31日の大阪 Zepp Namba公演を皮切りに『Billboard Live presents. THE ROOTS Japan Tour』を開催する。

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MCのブラック・ソートとドラマーのクエストラヴを中心に結成された彼らは、1993年のデビュー作『Organix』以来一貫して生演奏にこだわり、ヒップホップの概念を拡張し続けてきた。フリースタイルジャズからハードロック、エレクトロニックに至るまで、あらゆるジャンルを再構築するそのサウンドが特徴的だ。

同公演は、大阪 Zepp Namba、東京 Zepp Hanedaに続いてビルボードライブ東京でも2日間にわたって開催され、シーンに影響を与え続けるThe Rootsの真価を体感できるプレミアムステージを楽しめるという。

なお同ツアーのZepp Namba公演とZepp Haneda公演のチケットは、5月17日23時59分までClub BBL会員最速先行抽選（e+）を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）