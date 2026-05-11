バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われ、日本協会の技術委員会委員長を務める南部正司氏が、各国際大会の代表メンバーについて言及した。

今季は、優勝なら２８年ロサンゼルス五輪の出場権が獲得できるアジア選手権（８月、中国）を最重要大会とし、６月から始まるネーションズリーグや、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）を戦っていく。これまでアジア大会はＢ代表で出場することが多かったが、今年は自国開催。日本のファンにプレーを直接見てもらう数少ない機会となる。

南部氏は「アジア選手権が一番大きな大会になる。そこではいいチームを作る」と強調しつつ、「アジア大会についても、今話している段階では一番いいチームで戦っていこうという話になっている」と明かした。ただ同時に「これからの練習と、選手１人１人コンディションを見て、その試合数が選手にとって最高のパフォーマンスを出せるかどうか、この辺りも含めて最終的に考えていければ」と慎重に話し、あくまでも選手ファーストでメンバー選考を行っていく姿勢を示した。