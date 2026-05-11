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元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【大逆転】年金が少ない人ほど知るべき対策5選／月3万円アップを狙う具体アクションを分かりやすく解説」と題した動画を公開した。



動画では、年金だけでは生活できないと不安を抱える人に向けて、投資のようなリスクを取らずに年金や手取りを増やす5つの具体策を解説している。



秋山氏はまず、年金が少ないと感じる人は9割以上に上り、老後の平均的な赤字は月3万円とも言われる現状を指摘。

投資にはリスクやITスキルの壁があるため、今回は毎月自動で振り込まれる「年金そのものを増やす」アプローチを中心に5つの方法を解説した。



1つ目は、60歳以降の無職の人に向けた「国民年金の任意加入」。

過去の免除期間の穴埋めができ、「10年間年金をもらえばお得になる」と説明した。



2つ目は、定年後も働く人に向けた「厚生年金を増やす」方法。

近年導入された「在職定時改定」により、働きながら毎年年金が増額される仕組みを紹介し、「一番年金が増えやすい」と推奨した。



3つ目は、個人事業主向けの「国民年金基金」。

一生涯受け取れる終身年金であり、受給額が決まっている「確定給付」の安心感をメリットとして挙げた。



さらに4つ目として、全員が取り組むべき「固定費を下げる」方法を強調。

食費を削ると幸福度が下がるが、スマホ代などの固定費削減は「今日やったら今日から効果が出ます」と即効性をアピールした。5つ目は「投資」に触れ、税金や手数料の観点からiDeCoよりもNISAを優先すべきだと解説した。



動画を通して、リスクを取らずとも制度を賢く活用し、支出を見直すことで老後の手取りは確実に増やせることが示された。自身のライフスタイルに合った方法を1つでも試すことが、将来の不安解消につながるだろう。