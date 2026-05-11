元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。自身の小説の印税について語った。

小説の印税が約10パーセントという話題となり、社会学者の古市憲寿氏から「おさむさん、SMAPの小説はどれくらい売れたんですか」とSMAPをモチーフにした自身最後の小説「もう明日が待っている」について問われた鈴木氏は、「あれは20万部。20何万部だったかな」と回答した。

「でも僕一応あれ、全部募金したんで」とサラリと告白。古市氏が「偉いですね」と感心すると、「いや、スマスマがずっと募金していたんで。あれちょうど能登に募金したのかな。3000万円ぐらい募金しましたよ」とぶっちゃけた。

古市氏が「じゃあ印税全部」と再度確認すると、鈴木氏は「そうです、そうです」と断言。「だってあんなこと書いてさあ、金もうけてたらヤバいでしょ」と平然と語った。

「俺東野（幸治）さんにも言われたよ。“これ募金します”“当たり前や！”って」と笑ってみせた。