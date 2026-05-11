北海道デジタル・アンド・コンサルティングLINEヤフー Partner Program Technology Partner コミュニケーション部…

記事ポイント 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」コミュニケーション部門「Advanced」に認定されます「Technology Partner」は、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入で技術支援を行うパートナーですコミュニケーション部門の「Advanced」認定は、LINEヤフーとの仕様連携・仕様変更対応スキル・技術仕様の維持能力を基準に、特に優秀なパートナーに与えられる上位認定です 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」コミュニケーション部門「Advanced」に認定されます「Technology Partner」は、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入で技術支援を行うパートナーですコミュニケーション部門の「Advanced」認定は、LINEヤフーとの仕様連携・仕様変更対応スキル・技術仕様の維持能力を基準に、特に優秀なパートナーに与えられる上位認定です

北海道デジタル・アンド・コンサルティングが、LINEヤフーの運営する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定されます。

LINE関連のマーケティングソリューションにおける高い技術力と対応力が、公式プログラムとして評価された形です。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program Technology Partner コミュニケーション部門 Advanced」





認定機関：LINEヤフー株式会社認定プログラム：LINEヤフー Partner Programカテゴリ：Technology Partner コミュニケーション部門認定ランク：Advanced認定年度：2026年度

北海道デジタル・アンド・コンサルティングは、LINEヤフーが広告代理店やサービスデベロッパーを対象に認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」コミュニケーション部門「Advanced」の認定を受けます。

「Advanced」は同部門の中でも特に優秀なパートナーに与えられる表彰区分です。

「Technology Partner」は、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションと、API関連サービスの導入において技術支援を行うパートナー区分です。

コミュニケーション部門の認定では、LINEヤフーと連携するツールの仕様共有への対応可否、仕様変更時に対応できるスキルとリソースの有無、要求される技術仕様の継続的な維持能力が審査基準となっています。

「LINEヤフー Partner Program」の概要

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進することを目的に設けられたパートナー認定制度です。

「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の5カテゴリで認定が行われ、それぞれの領域で専門性を持つ企業を公式に認定しています。

「Technology Partner」のコミュニケーション部門では、通常の認定に加え、特に高い技術水準と対応力を持つパートナーを「Premier」「Advanced」として別途表彰・認定する仕組みになっています。

2026年度、北海道デジタル・アンド・コンサルティングはその「Advanced」区分への認定を達成します。

認定の背景と技術支援の内容

北海道デジタル・アンド・コンサルティングがこの度認定を受けたコミュニケーション部門は、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションの中でも、企業とユーザーをつなぐLINE公式アカウントやLINEで応募、LINEミニアプリの技術的な導入支援を担う分野です。

審査では、LINEヤフーと連携するツールの仕様をクライアントの要望に応じて共有できる体制があるか、LINEヤフー側の仕様変更が発生した際に迅速に対応できるスキルとリソースを備えているか、また要求される技術仕様を継続して維持できるかの3点が評価されています。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングはこれらすべてで基準を満たし、上位認定である「Advanced」を獲得しています。

LINEヤフーの公式認定プログラムにおいて「Advanced」の評価を受けた北海道デジタル・アンド・コンサルティングは、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリとAPI関連サービスの技術導入支援を提供しています。

マーケティングにLINEを活用したい企業にとって、仕様連携から仕様変更対応まで一貫して頼れる技術パートナーとして機能します。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program Technology Partner コミュニケーション部門 Advanced」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LINEヤフー Partner Program」には何種類のカテゴリがありますか。

A. 「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の5カテゴリで構成されています。

各カテゴリでさらに部門や認定レベルが設けられており、「Technology Partner」のコミュニケーション部門では「Premier」「Advanced」という上位区分が存在します。

Q. 「Technology Partner」のコミュニケーション部門で「Advanced」に認定されるには何が評価されますか。

A. LINEヤフーと連携するツールの仕様を要望に応じて共有できるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応できるスキルとリソースがあるか、要求される技術仕様を継続的に維持できるかの3点が基準となっています。

通常の認定基準を超えた特に優秀なパートナーに「Premier」または「Advanced」が与えられます。

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