俳優・佐藤Ｂ作が座長を務める「劇団東京ヴォードヴィルショー」の公式サイトが１１日に更新され、５月末での劇団解散が発表された。

佐藤の署名入りで「１９７３年３月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年５月をもちまして解散することと相成りました…」と報告。「５３年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。有難う（ありがとう）ございました！！！」と続けた。

２３年には脚本家・三谷幸喜氏の「その場しのぎの男たち」を創立５０周年記念公演として上演。過去には後に「極楽とんぼ」を結成する加藤浩次、山本圭一も所属していた。

【発表全文】

劇団解散のお知らせ

１９７３年３月「エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！」を

歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは

諸事情により本年５月をもちまして解散することと相成りました…。

５３年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。

有難うございました！！！

２０２６年５月吉日

座長 佐藤Ｂ作