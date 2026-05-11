MLB公式Xがメジャーリーガーと母の2ショット写真を公開

MLB公式X（旧ツイッター）は10日（日本時間11日）に母の日を迎え、ドジャース・大谷翔平投手の母・加代子さんとの幼少期の写真を公開した。

MLB公式Xは大谷の他、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手、ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手が母親に寄り添う2ショット写真を公開。大谷は1999年5月14日に撮られた、お馴染みの写真がアップされた。MLB公式Xは「ママ、私たちがグラウンドに足を踏み入れる前から、私たちの最大のファン」とコメントした。

ファンからは「ショウヘイのママはショウヘイにそっくり」「小さい時の写真でも誰かわかる」「ショウヘイが一番可愛い」「ショウヘイはママと瓜二つ」「ショウヘイ少年。（今でも）可愛いさは失われていない」「ショウヘイ少年とムーキーは変わっていない。可愛すぎ」などとコメント。

日本語でも「大谷翔平はお母さんそっくりなんだな！」「それは本当に感動するわね、家族のサポートって大切だね」「大谷幼少期かわいいな」「みなさん素敵なママ!!」「大谷さんの写真に日付が入ってるのフィルム時代のエモさあって好き」などと多くのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）