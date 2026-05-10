ワールドレディスサロンパス杯最終日

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。11位から出た鈴木愛（セールスフォース）は、2イーグル、3バーディー、1ボギーの67で回って通算3オーバーとし、2位で終えた。予選はギリギリの53位タイで通過し、この日はツアー史上最短98ヤードの15番パー3でホールインワン、17番パー5でイーグルを奪うなど一気に追い上げた。アテスト時には首位に立ち、プレーオフ（PO）にも備えていた。だが、本人は「待っていた1時間が嫌だった」と苦笑いだった。

最終18番パー4を終えると、大溝雅教キャディーから教えられた。「ほらっ、トップに並んでる」。鈴木もリーダーボードを見て目を見開いた。そして、待ち時間に入った。

「いや、本当にもやもやして嫌な時間でした（笑）。ずっと、『はっきりしてくれ〜。早く帰りたい』と思っていました。1時間も待つことは初めてだったので」

結局、パッティンググリーンで時間を費やして2位を確認。そのまま表彰式に参加した。15番のホールインワン賞で200万円、17番のイーグル賞（100万円を3人で分配）をゲットしたからだ。

「これはうれしいです。おいしいものを食べにいきます」

残り4ホールで2イーグルの追い上げ。鈴木はまさにギャラリーを喜ばすエンターテイナーだった。実は第2日の最終18番で残り20ヤードからチップインバーディーを決め、予選カットライン上の53位タイで決勝ラウンドに進出していた。そして、強風が吹き荒れた第3日は74で11位に浮上し、この日は67。2日連続の全体ベストスコアで、ツアー史上初の「予選ギリギリ通過からの優勝」を視野に入れていた。

前日、堀琴音は「この難しいコース（茨城GC）で開催されるサロンパス杯は本当に上手い人しか勝てない」と言ったが、ツアー22勝の鈴木は、それを証明するプレーぶり。結局、勝てはしなかったが、その表情は充実感に満ちていた。

「決勝ラウンドはショットがすごく良かったので、ずっとフェアウェーから打てました。オフに動きを見直したアプローチが上手くいきました。このままいい感じで、全米女子オープンに行けたらと思います」

国内メジャーは過去に3勝。昨季のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップも制している。今季は7戦で2位が2度。前日9日、32歳になった元賞金女王は今後も若手の壁になり続ける。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）