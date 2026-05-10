りくりゅう、“おちゃめ”なオフショット公開にファン歓喜「2人ともかわいすぎます」「本当にほっこり」「幸せな気持ちになります」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が10日、自身のインスタグラムを更新。木原龍一（33）とのほほ笑ましいオフショットを披露した。
【写真】「2人ともかわいすぎます」ファン歓喜！りくりゅうの“おちゃめ”なオフショット
三浦は木原との2ショットをアップ。木原は「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と記されたケーキプレートを見つめ、頬に両手を当てた“おちゃめ”なポースを披露している。
三浦は「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいただきました」と伝えた。
またハッシュタックでは、「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」と三浦自身の夢も明かしている。
“ほっこり”オフショットにファンからは、「2人ともかわいすぎます」「龍一君が乙女のよう」「2人を見てると、本当にほっこりするし、なんか幸せな気分になる」「素敵な笑顔で私まで幸せな気持ちになります」「尊い、はこの二人にある言葉だなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「2人ともかわいすぎます」ファン歓喜！りくりゅうの“おちゃめ”なオフショット
三浦は木原との2ショットをアップ。木原は「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と記されたケーキプレートを見つめ、頬に両手を当てた“おちゃめ”なポースを披露している。
またハッシュタックでは、「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」と三浦自身の夢も明かしている。
“ほっこり”オフショットにファンからは、「2人ともかわいすぎます」「龍一君が乙女のよう」「2人を見てると、本当にほっこりするし、なんか幸せな気分になる」「素敵な笑顔で私まで幸せな気持ちになります」「尊い、はこの二人にある言葉だなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。