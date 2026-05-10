◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位からスタートした河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。２打差の２位は鈴木愛（セールスフォース）だった。

首位と３打差の６位からスタートした金沢志奈（クレスコ）は、難コースで、３バーディー、３ボギーの７２と踏ん張り、４打差の４位と健闘した。

「スタートから優勝を意識してプレーしました。勝ちたい大会のひとつなので。前半は良かった（２バーディーで３４）ですが、後半に３つボギーを打ってしまったことが残念です」と冷静に一日を振り返った。

地元、茨城出身の人気プロには多くのギャラリーが１８ホールを追って応援した。昨年のソニー日本女子プロ選手権に続くメジャー２勝目はならなかったが、地元で存在感を発揮。「応援はとても力になりました。ありがとうございました」と金沢は、深く感謝した。