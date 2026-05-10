イランの南部の険しい海岸洞窟のあちこちにひそかに配備された革命防衛隊のいわゆる「モスキート艦隊」が米軍の悩みの種に浮上したという外信報道が出てきた。

フィナンシャル・タイムズによると、「モスキート艦隊」は数百隻規模の小型高速艇で、命令が下されるとホルムズ海峡に群れを成して出動し、イランの海峡統制力を誇示する手段として運用される。ほとんどが機関銃だけ装備するなど軽く武装するが、短距離ミサイルを搭載した高速艇も含まれている。

専門家らはこれら高速艇が米海軍の軍艦や現代式タンカーを撃沈するほどの火力は備わっていないとしても、モスキート艦隊が革命防衛隊のミサイルやドローン戦力と結合する場合には船舶のホルムズ海峡通航を萎縮させるのに十分だと評価する。

米シンクタンク海軍分析センターのジョシュア・タリス研究員は「軍艦であれ高速艇であれ船舶に近づけば船員にとっては実際的で即時的に脅威となる」と話した。

トランプ米大統領は最近イランの高速艇に対して「速いといっても前に機関銃1丁取り付けた水準」とこき下ろしたが、対応が困難で危険な軍事力は確実だという分析が出ている。

その理由として伝統的な海軍艦隊より探知がはるかに難しいためだと米CNNは指摘した。小型高速艇は海水面すれすれで動き目立たないだけでなく、レーダー探知にも時間がかかることが多いという。

米国がモスキート艦隊を効果的に追跡するにはヘリコプターとドローンのような資産を動員しなければならないが、これさえもいつどこに出没するかわからず容易ではない。

フィナンシャル・タイムズはイランの正規海軍が老朽化したことでモスキート艦隊の存在感が大きくなっていると伝えた。

英シンクタンク王立防衛安全保障研究所（RUSI）のシダルト・カウシャル研究員は「イランの正規海軍はパーレビ王朝時代に導入した米国製哨戒艦数隻と改造貨物船、老朽化したロシア製潜水艦に依存している。イランが実際に依存するのはモスキート艦隊など非対称戦力」と説明した。