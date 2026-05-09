ALAND×MOM’S TOUCH初コラボ！韓国カルチャー満載の限定アイテムが登場

韓国発のライフスタイル型セレクトショップ「ALAND（エーランド）」から、韓国内で高い人気を誇るバーガー・チキンブランド「MOM’S TOUCH」とのコラボレーションアイテムが登場♡2026年5月8日（金）より、ALAND国内全5店舗と公式WEBストア「and ST」、ZOZOTOWNにて発売されます。韓国カルチャーを感じられる遊び心たっぷりの全7型は、ファッション好きもグルメ好きも見逃せないラインアップです。

韓国ムード漂う限定アイテム

今回のコラボでは、MOM’S TOUCHの人気メニュー“サイバーガー”をモチーフにしたデザインや、両ブランドのオリジナルロゴを取り入れたアイテムを展開。

ユニセックスで楽しめるサイズ感や、ストリート感のあるデザインが魅力です。

「ALAND×MOM’S TOUCH／メニューTシャツ」は、バックにメニューを大胆にプリントした存在感のある一枚。カラーはホワイト、ブラックの2色、サイズはM・L展開で、価格は4,990円（税込）です。

「ALAND×MOM’S TOUCH／イラストTシャツ」は、サイバーガーセットをプリントした遊び心あふれるデザイン。ホワイト、ブラックの2色展開、サイズはM・L、価格は4,990円（税込）。

さらに、フロントに大きなコラボロゴを配した「ALAND×MOM’S TOUCH／BIGロゴTシャツ」も登場。カラーはホワイト、ブルーの2色、サイズはM・L、価格は4,990円（税込）です。

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小物まで楽しめる全7型

コーデのアクセントにぴったりな「ALAND×MOM’S TOUCH／刺繍ロゴCAP」は、ブラウンとブルーの2色展開。サイズはONE SIZE、価格は3,990円（税込）。

コラボロゴ刺繍とピスネームが特別感を演出します。

「ALAND×MOM’S TOUCH／Dリングマチトート」は、メニューやロゴを散りばめたデザインが印象的。ホワイト、ブラウン、ブルーの3色展開で、価格は3,389円（税込）。

デイリー使いしやすい万能バッグです。

「ALAND×MOM’S TOUCH／アクリル3Pチャーム」は、ケイジャンフライドポテト、BBQサイバーガー、ダブルサイバーガー、the全部のせピザの4種類をラインアップ。

価格は1,100円（税込）で、バッグやポーチにつけても可愛いアイテムです♪

また、「ALAND×MOM’S TOUCH／ジャガードソックス」は、オフ×ブラウン、ハンバーガー柄の2タイプを展開。サイズはM・L、価格は1,490円（税込）。足元からさりげなく韓国ムードを楽しめます。

ガチャイベントにも注目♡

2026年5月8日（金）～5月28日（木）の期間中は、ALAND TOKYO店とMOM’S TOUCH対象3店舗にて、限定ガチャガチャイベントも開催。

ALAND TOKYO店でコラボアイテムを購入すると、MOM’S TOUCHのサイバーガー無料クーポンなどが当たるチャンスも用意されています。

さらに、MOM’S TOUCH渋谷店・ソラド原宿店・下北沢店でチーズサイバーガーセットを注文すると、ALAND店舗で使える最大2,000円オフクーポンが当たるイベントも実施。

韓国ストリートカルチャーを感じる限定コラボを、この機会にぜひチェックしてみてください♡