必死によじ登る子猫。健気で力強い姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「可愛い。すごい、生命力です。がんばれー」「しっぽが、しっぽが魅惑のああああああ…」「シッポが、シッポが、プルプルしてる！」といったコメントが集まっています。

【動画：まだ目も開いていない赤ちゃん猫が『背もたれ』で…思わず応援したくなる光景】

必死によじ登る子猫

Instagramアカウント「木暮 麻里」に投稿されたのは、一生懸命に頑張る子猫の姿です。三毛の子猫が座椅子の背もたれに必死に張り付き、小さく鋭い爪を立ててよじ登っていたのだそうです。その様子に投稿者さんは「早くもクライミングデビュー」とコメントを添えていました。

うまく登れず落ちそうになる瞬間もありましたが、それもそのはず、実はまだ目も開いていない赤ちゃんだったといいます。「ミーミー」と鳴きながら登るのは、母猫を懸命に探しているからなのだそう。その健気で強い生命力には、思わず胸が熱くなりますね。なお、この後は投稿者さんが無事に救出したとのことです。

工場で発見・保護された命

この子猫はもともと、工場の機械の中に産み落とされていたそうです。母猫が戻ってこなかったため保護され、投稿者さんが兄弟のうちの2匹を引き取り、大切にお世話をしているのだといいます。

愛情いっぱいに、すくすく成長中！

現在は哺乳瓶でミルクを飲ませるなど、つきっきりでお世話をしているそうです。その甲斐あってか、少しずつ目が開きよちよちと歩き始めるなど、日々成長する姿を見せてくれているといいます。これからも元気に育ってほしいと、心から応援したくなる可愛らしい子猫たちでした。

投稿には「そして降りれなくなって、助けが来るまで鳴き続けるのがセット」「プルプル震えてミウミウ鳴きながら登ってる！赤ちゃんなのに」「がんばれ！がんばれ！そしてすくすく育ってね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「木暮 麻里」では、子猫たちの成長の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「木暮 麻里」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。