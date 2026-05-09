◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

最終組が９ホールを終え、４打差５位から出た河本結（リコー）が９ホールを終え、１バーディー、１ボギーで回り、通算１アンダーの単独首位に浮上した。スタート時から強風が吹き荒れる中、耐えるゴルフで唯一のアンダーパーに乗せている。この日アンダーパーを記録している選手は前半終了時点でいない。

１打差２位には地元・茨城出身の金沢志奈（クレスコ）、ツアー初優勝を目指す福山恵梨（松辰）がつけている。荒木優奈（Ｓｋｙ）、堀琴音（ダイセル）は１オーバーで４位。韓国の１７歳アマチュア呉受旻（オ・スミン）は３オーバーで６位。単独首位からスタートした昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（加賀電子）は９つスコアを落とし、４オーバーの７位。桑木志帆（大和ハウス工業）、吉田鈴（大東建託）も４オーバーで７位としている。

昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は７オーバーで１８位。ツアー５０勝の不動裕理（フリー）は１０オーバーで３７位。菅楓華（ニトリ）は９８ヤードの１５番パー３で７打を要するなど、１２オーバーの５２位としている。