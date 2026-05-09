安野モヨコ『鼻下長紳士回顧録』がNYでミュージカル化！ 日本マンガ史上初、英語オリジナル作品として2026年秋上演へ
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安野モヨコが描く、美しく妖艶な名作マンガ『鼻下長紳士回顧録』のニューヨークでのミュージカル化が決定した。本作はブロードウェイ上演を最終目標に掲げたプロジェクトであり、その大きな一歩として、2026年秋よりニューヨーク市内の劇場にて、数カ月規模の長期オフ・ブロードウェイ公演をスタートさせる。
特筆すべきは、日本のマンガを原作とした「英語オリジナル・ミュージカル」をゼロから制作し、オフ・ブロードウェイからブロードウェイという最高峰の舞台を目指す、標準的な開発プロセスをクリアしながら進む史上初の壮大な挑戦である点だ。
本プロジェクトは2020年にスタート。2023年春の「台本読み合わせ」、2025年初頭の「ワークショップ」という、ブロードウェイの標準的な開発プロセスを一段ずつ着実にクリア。そしてついに2026年秋、ニューヨーク・チェルシー地区にある劇場での長期公演が決定した。
この劇場は、14年間にわたりイマーシブ劇の金字塔『スリープ・ノーモア』が上演されてきた歴史的建造物を改装したもので、今後は『鼻下長紳士回顧録』の専用劇場として生まれ変わる。
■■世界を魅了するトップ・クリエイターが集結
本プロジェクトには、ブロードウェイを象徴する豪華な布陣が名を連ねている。
・演出・振付：ロブ・アシュフォード
トニー賞、オリヴィエ賞、エミー賞など数々の栄冠に輝く演出家・振付家。『アナと雪の女王』の振付や、ケネス・ブラナー監督作『シンデレラ』等の映画振付でも知られている。
・作詞・作曲：ダンカン・シーク
『春のめざめ』でトニー賞を受賞した、世界的に熱狂的なファンを持つシンガー・ソングライター。独特の音楽性が作品に彩りを添える。
・脚本：リア・ナナコ・ウィンクラー
鎌倉生まれ・米国育ちの劇作家。ピーボディ賞など多くの受賞歴を持ち、現在は『クレイジー・リッチ』のミュージカル版脚本も手がける、今最も注目される才能の一人。
日本から世界へ。マンガという枠を超え、ニューヨークの舞台でコレットたちがどのように息づくのか。2026年秋の歴史的な第一歩に向け、今後の続報からも目が離せない。
■安野モヨコ氏コメント
「『鼻下長紳士回顧録』は、人間の欲望や孤独、そして、自分らしく生きることの美しさを描きたいと思って描いた作品です。人の欲望には、その人だけの痛みや願いが宿っている。私はずっと、そういう『簡単には言葉にできないもの』に惹かれ、描いてきました。そんな、とても個人的な衝動から始まった、この作品。描いていた当時は、まさか海を渡り、ニューヨークでミュージカルになるなんて、想像もしていませんでした。自分の中から生まれたとても個人的なものが、たくさんの方々の力によって、国や言葉、表現の形を越えて広がっていくことを、とても不思議で幸せに感じていますし、国も文化も違っても、『自分らしく生きたい』と願う気持ちは変わらないのかもしれません。素晴らしいクリエイターのみなさんによって、『鼻下長紳士回顧録』の世界がどのように立ち上がり、新しい観客のみなさんに届いていくのか、私自身とても楽しみにしています。」
■『鼻下長紳士回顧録』あらすじ
「20世紀初頭、フランス・パリ。売春宿で働くコレットは、訪れる“変態”的な欲望を抱えた紳士たちを相手に、出口の見えない生活を送っていた。彼女の唯一の幸せは、どうしようもなく惹かれてしまうヒモ男、レオンとの逢瀬の時間。･･･たとえ、彼がコレット以外の女のもとへ通っているとしても･･･
『変態とは、目を閉じて花びんの形を両手で確かめるように、自分の欲望の輪郭をなぞり、その正確な形をつきとめた人達のことである･･････』
一人の女性が明日への希望を紡ぎ、生きる喜びを発見する物語。」
■プロジェクト概要
原作：安野モヨコ 『鼻下長紳士回顧録』
演出・振付：ロブ・アシュフォード
作詞・作曲：ダンカン・シーク
脚本：リア・ナナコ・ウィンクラー
プロデューサー：黒川 裕介（TEAM RAYMAN）
エグゼクティブ・プロデューサー：アントニオ・マリオン
ゼネラルマネージャー：セリーナ・ラム（WJP）