8日、元放送作家で脚本家の鈴木おさむ（54）による書き下ろしの新作舞台『母さん、ラブソングです。』の上演が発表された。主演を務めるのは俳優の田中圭（41）。俳優の矢崎広（38）との2人芝居で、7月31日の東京公演を皮切りに、全国各地を巡るという。

昨年4月下旬、週刊文春によって女優の永野芽郁（26）との不倫疑惑を報じられて実質的な“活動休止状態”にあった田中。

「プライベートでポーカー大会に参加している姿がネットニュースを度々騒がせていましたが、今回の舞台が不倫疑惑報道後に初めて“オファーされた仕事”と言ってよいでしょうね」（芸能記者）

田中は鈴木氏のYouTubeにも出演し、徐々に露出が増えていきそうだ。

田中同様、永野も活動休止に追い込まれたが、田中より先に仕事のオファーは来ていた。昨年12月、Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めることが発表され、無事撮影も終わっている。だが、業界関係者によると“その次の仕事は決まっていない”という。

「“あの報道”が尾を引いているのではないでしょうか」と呆れながら話すのは、芸能プロ関係者だ。

“あの報道”とは、女性セブンプラスがキャッチした元マネージャーだった男性との2度の“密会”。

一度目は昨年10月下旬、永野さんが都内で行われたシンガーソングライターのライブを観覧したと張り込み写真とともに報じられた。二度目は4月下旬、張り込み写真とともに“おそろいのブランド”を着て旅行していたというのだ。

前出の芸能プロ関係者からはため息をつきながらこう話す。

「当時、実質的な休業状態にあった永野さんが男性との“デート写真”を撮られて、しかもその相手は事務所の元マネージャーという所属事務所にとっては“裏切り”とも言える行動……。当時、業界でも永野さんをずっと守ってきた事務所に同情の声が多くあがりましたね」

その後も永野の自由すぎる行動が話題に。

「3月20日、永野さんは自身のインスタグラムを更新し、美しい風景の写真とともに“赤髪のボブ”という斬新なヘアスタイルを披露しています。

“役作りのために染めたわけではない”ようで、永野さんは仕事が空くと髪の色を明るくしたくなる性格のようですが、“ほとぼりが冷めたとは言えない今、やることなのか”とやはり業界でも疑問の声があがりましたね……」（前出・芸能プロ関係者）

前出の業界関係者はこう話す。

「田中さんのポーカーのほうがまだマシ、なんて言われていますよ（笑）。永野さんはもう少し、私生活を大人しくした方が次の仕事につながるのでは」

奔放すぎる永野に新しいオファーが来る日はいつか――。