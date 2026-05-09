ツーハッチ「BRAmone」が進化♡魅せるインナーファッション新時代へ

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、人気No.1シリーズ「BRAmone（ブラモネ）」の新WebCMが2026年5月7日（木）より公開されます。今回のリブランディングでは、“隠すインナー”から“魅せる主役”へと進化した新しい価値観を提案。機能性とファッション性を兼ね備えたBRAmoneが、現代女性のライフスタイルに寄り添う注目シリーズとしてさらに進化しています♡

“魅せる”インナーへ進化

今回公開された新WebCMでは、BRAmoneを纏った女性たちの日常を、美しい映像で表現。

「ブラトップなのに、こんなにおしゃれ。」「本気のブラだから、スタイル盛れる。」というメッセージとともに、補整力とデザイン性を両立した魅力を発信しています。

SNSでもシアートップスとのレイヤードや、ジャケットインナーとしてブラトップを取り入れるスタイルが人気となる今、インナーは“見えてもいい”存在から、“見せたくなる”存在へと変化。

tu-hacciでは、下着ブランドならではの高い補整力と快適な着心地をベースに、ファッションとして楽しめる「インナーファッション」という新しいカテゴリーを提案しています。

理想で選べる5タイプ展開

『BRAmone』シリーズは、「Fashion」と「Basic」の2カテゴリで全5タイプをラインナップ。ライフスタイルや理想のシルエットに合わせて選べるのが魅力です。

「Fashion」カテゴリでは、1枚で着映えするデザインを展開。

・グラマラス：人気No.1「盛れるノンワイヤーブラ」のカップを採用し、美しいバストラインとファッション性を両立。

・イージー：リラックス感のあるナチュラルシルエットで、楽な着心地を楽しめるタイプ。

「Basic」カテゴリでは、ブラ基準で作られたキャミソール仕様で理想のシルエットを実現。

・ボリューム＋：1.5倍盛りカップでふっくらデコルテを演出。

・ナチュラル：ノンワイヤーながら高い位置でバストをキープ。

・シェイプ：すっきり見えする着痩せシルエットを叶えます。

GYDAの新作スイムウェアが登場♡色っぽヘルシーな夏スタイルに注目

夏注目の新作アイテム

価格：3,980円（税込）

この夏の注目アイテムとして登場するのが、「3wayシャーリングモーニングルーティンブラトップ」。

1.5倍盛りカップとトレンド感のあるシャーリング素材を組み合わせた一着で、トップス感覚でそのまま着られるデザインに。3way仕様で着回し力も高く、夏コーデの主役として活躍してくれそうです♪

カラー：ブラック／ホワイト／ブラウン

価格：2,980円（税込）



さらに、「《2cup盛りtype》『ブラモネ』接触冷感キャミ」もラインナップ。

着るだけで＋2カップUPを叶える補整力に加え、瞬間-2℃の接触冷感機能を搭載。暑い季節でも快適に過ごせる、機能派ブラトップとして注目を集めています。

カラー：ブラック／ヌードベージュ／グレージュ／アイスグレー

BRAmone新WebCMは、2026年5月7日（木）よりtu-hacci公式サイト、公式SNS、YouTubeなどで公開中です。

新しい自分に出会える一枚

機能性だけでなく、ファッションとしても楽しめる「BRAmone」は、毎日のコーディネートに自信と高揚感をプラスしてくれる存在。

インナーを“隠すもの”ではなく、“自分らしさを表現するもの”として楽しむ時代だからこそ、ツーハッチが提案する新しいインナーファッションに注目です♡

この夏は、心地よさもおしゃれも妥協しないBRAmoneで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪