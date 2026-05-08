【４ヶ月で−３kg】“朝はコーヒーだけ”をやめただけ。体が変わった朝食ダイエット
「朝はコーヒーだけで済ませるのが習慣でした」と話すOさん（43歳・会社員）。忙しい朝は食事をとらない方がラクだと感じていたものの、昼食後の眠気や間食のクセに違和感があったといいます。そこで見直したのが“朝食”。ほんの少し取り入れるようにしただけで、食欲の流れや体の感じ方に変化が出てきたそうです。
“朝はコーヒーだけ”が当たり前になっていた
時間に追われる朝は、つい手軽な選択に偏りがち。Oさんも、「食べない方がスッキリする気がして」と固形物をとらない生活が続いていたといいます。
“軽く食べる”だけのシンプルな見直し
そこで始めたのが、「少量でも朝に入れる」という習慣。しっかりした朝食ではなく、「ヨーグルトやゆで卵、バナナなど、すぐ食べられるものから始めました」“軽く取り入れる”ことを意識しました。
朝にエネルギーを少し入れることで、血糖値の急な変動が起こりにくくなりので、結果として空腹の波が緩やかになる可能性も。Oさんも「お昼までの過ごし方がラクになった」と感じるようになったと振り返ります。
“食欲の波が整う”ことで自然に変化
４ヶ月後、体重は−３kg。特別な制限をしたわけではないものの、食べ方の流れが変わったことで結果的に減量につながりました。「お昼や間食で食べ過ぎることが減りました」と強い空腹を我慢する場面が減り、自然と食事量が整っていった感覚があったといいます。朝食そのものが直接的に体重減少をもたらすわけではありませんが、食欲のリズムが整うことで、Oさんのように無理のない変化につながることもあります。
朝食は必ずしも“しっかり食べるべきもの”とは限りません。ただ、朝はコーヒーだけという習慣を少し見直し、軽くでも取り入れてみること。それだけでも、１日の食欲の流れや体の感じ方に変化が生まれるきっかけになるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
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