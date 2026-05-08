ブリトニー、飲酒運転後に新たな指摘、運転中スマホ写真が拡散【写真あり】

ブリトニー・スピアーズが飲酒運転で有罪を認めた直後、運転中にスマートフォンを使用しているように見える写真が拡散され、新たな注目を集めています。

飲酒運転で有罪 保護観察と治療へ

ブリトニーはカリフォルニア州ベンチュラでの飲酒運転事件を受け、司法取引に応じて罪を認めました。判決では、12か月の保護観察や罰金、飲酒運転防止プログラムへの参加に加え、心理カウンセリングや精神科医の診察を受けることが命じられています。

運転中スマホ写真が拡散

こうした中、運転中にスマートフォンを操作しているように見える写真が出回り、「違反ではないのか」といった指摘も上がっています。ただし、この写真は今回の事件とは別のタイミングで撮影された可能性があり、直接の関連は確認されていません。

アメリカでは“手に持つ”だけで違反の可能性

アメリカでは州ごとに交通ルールが異なりますが、カリフォルニア州では運転中にスマートフォンを手に持って操作することは禁止されています。通話やナビ操作も手持ちであれば原則違反となり、罰金の対象になります。

判断は難しい“写真だけの情報”

一方で、スマートフォンを車内に固定した状態での使用は、一定条件下で認められています。今回の写真も詳細な状況は不明で、静止画像だけで違反かどうかを断定することはできません。

Photo:Aflo