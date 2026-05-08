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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【ﾜﾛﾀw】ポイントを「洗浄」！？する現金化勢がｱﾀｵｶすぎて草ｧ--」と題した動画を公開した。動画では、使い道に困りがちな期間限定ポイントを、公営競技の競輪を利用して現金化する驚きの手法について解説している。



ネコ山氏は冒頭、余ってしまった楽天ポイントなどの「期間限定ポイント」の使い道について言及。無理に不要な買い物をするのではなく、競輪サイト「Kドリームス」などを通じて投票ポイントに変換し、的中させて現金化する手法を紹介した。



競輪を利用すると聞くとギャンブルのように思えるが、ネコ山氏は「現金化勢」と呼ばれる人々の存在を指摘する。彼らは利益を狙うのではなく、あくまで「的中率に特化」して機械的に投票を行っているという。動画では、朝イチで投票数が多く、締め切りが先のレースでオッズが「1.0-1.0」の鉄板レースを狙う「ネコ山式投票」の具体例が示された。過去のデータに基づく現金化率は約90%に達し、ネコ山氏は競輪のルールを知らないとしつつも「完全に機械的にやってますよ」と語る。



さらに動画の後半では、視聴者からの質問に答える形で、「JRE BANK」の他行振込手数料無料回数を獲得するためのテクニックも紹介。月に1回、ビューカードからSuicaに少額チャージを行う際、Android端末でエラーが出る場合の対処法として、ウォレットアプリではなく、ウェブサイト版の「Google ウォレット」から登録を行うようアドバイスを送った。



期間限定ポイントを無駄なく使い切るための「現金化」の裏側から、日々のポイ活に役立つ実践的な小技まで、ポイント運用における新たな視点と知識を得られる有益な内容となっている。