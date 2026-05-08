「物価高の服探し」→【ハニーズ】が頼れる！ 別々でも使える♡「コスパ最強セットトップス」

物価高が続くなかでもおしゃれを楽しみたい！ コスパ優秀なトップスを手に入れるなら【ハニーズ】が狙い目です。今回紹介するのは、シャツとインナーのセットなのに、2,000円台というお手頃価格が嬉しいアイテム。それぞれ別々に使うこともできるので、着こなしの幅が広がるのも魅力です。

シャツ × タンクで涼しげな着こなしに

【ハニーズ】「タンク付シアーシャツ」\2,980（税込）

こちらはシアーシャツとタンクトップのセットアイテム。涼しげな透け感のあるシャツは、ゆとりを持たせたシルエット。セットのタンクトップと合わせれば、シーズンムード高まるコーデに。シャツはアクセントとして肩掛けに、タンクトップは他のシャツなどのインナーとしても使えて、この価格は驚きです。

単体使いでもサマになるシャツ × ロゴTシャツ

【ハニーズ】「Tシャツ付シアーシャツ」\2,980（税込）

ゆったりとしたオーバーサイズのシアーシャツと、1枚でも着やすいロゴTシャツのセット。ジーンズやスウェットパンツと合わせれたカジュアルコーデはもちろん、スカートでフェミニンにも◎ ワードローブに備えておくと、デイリーに活躍してくれそうです。無地のほかストライプ柄も展開されているのでチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。