７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が８日、都内で初の写真集「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集 ＳＵＧＡＲ ＡＮＤ ＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントに登場した。

デビュー３周年を記念した写真集で、タイのバンコクで撮影されたもの。この撮影以前にメンバーでタイに行ったことがあるという村川緋杏は「以前は延長コードが爆発したり、海外のご飯になれなくて、みんなでフラフラになるというハプニングもあった」という。ただ、今回の撮影では「写真集を担当してくださった方がタイに詳しくて、日本の方がやっているタイ料理屋に連れてっていただき、タイ料理にも挑戦することができた」と笑みを見せた。

メンバーカラーの決まっているＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥだが、福山梨乃は「今回、メンバーカラーを一切着ていないのが本当に挑戦的だな」と違った色の衣装に挑戦したという。福山は「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥを知ってから、もう一歩先の新しいＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥを知ってもらえる良いきっかけになったかな」と写真集の出来に自信を覗かせた。

今回の写真集の出来栄えに村川は「３億点」と高得点を付けた。その理由として「私たちはパワーも本当に数えきれないし、１００点じゃちょっと違って、１５０点でも違って。あまり想像ができない“億”が妥当かなって思った」と説明した。