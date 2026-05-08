食卓にちょこんと着席！献立をチェックする猫がかわいすぎる
【写真を見る】「なぜ君が…？」美味しい匂いに誘われて写真に写り込む猫
動物達と一緒に暮らしていると、美味しい匂いに誘われて私達の食事をチェックしにやってくることも…。
今Xでは、飼い主の食事をチェックしにきた猫のポストが2.9万いいねを獲得して話題を集めています。
一体どんな内容だったのでしょうか。
話題になったポストの投稿主はキョウ（@kyoxxxxx_）さん。
コメント欄では「野菜炒めは貰ったにゃ」「見とれちゃうにゃ〜」など、オコジョくんの心の中を代弁するかのような声も寄せられており、思わずクスッと笑ってしまいます。
■話題になったポストへの感想は？
ポストへの反響について伺うと「適当に撮ったもので雑な写真ですが、かわいいと言ってもらえてうれしいです」と話してくれたキョウさん。
以前からInstagramに素敵なご飯の写真を投稿されていたキョウさんですが、当時少しお休みされていたとのこと。そんな中、食事の前に着席したオコジョくんも一緒に撮影してXに投稿したのが今回のポストの経緯なのだとか。
「Xのほうに載せてみたら、なぜかじんわりとリポストやいいねが増えてたくさんの人に見てもらえました」と教えてくれました。
■4匹の猫達と暮らすキョウさん
素敵なご飯とオコジョくんが写る、まさに一粒で二度おいしい写真を楽しみつつ、キョウさんの過去のポストも拝見していると、オコジョくんの他にもかわいらしい猫達の姿が…！
キョウさんは現在、12歳のオコジョくん、13歳の黒猫のクロネコくん、18歳のキジトラの元末っ子くん、現末っ子であり7歳の黒猫のゲンちゃんという男の子3匹と女の子1匹、合わせて4匹と暮らしています。ちなみにゲンちゃん以外はネット上でのあだ名とのこと。
食卓によく写り込むのはオコジョくんなのですが、クロネコくんもたまに写り込むことがあると教えてくれたキョウさん。これだけ素敵で美味しそうなご飯が並べられていたら、猫ちゃん達もチェックせずにはいられないだろうなと思ってしまいますね。
■食事のチェックは欠かさない！好奇心旺盛なオコジョくん
食卓に写り込む率が一番高いオコジョくんは、キョウさんいわく「食いしん坊&好奇心が旺盛」なのだとか。
半年ほど前までは座卓でご飯を食べていたというキョウさん達。その時からオコジョくんはよく写り込もうと（狙って）来ていたとのこと。それからしばらくしてテーブルでの食事に変更になり、食卓に高さができたことでオコジョくんは食事チェックができなくなったようなのですが…。
「最近は向かいに座る主人の分を先に置き、私の分を取りに行っている間に着席しています」
と、ついにチェックを再開したと教えてくれたキョウさん。ちなみに、焼き魚が並ぶときは他の猫達もソワソワするのだそう。その中でも、オコジョくんは前述の通り「食いしん坊&好奇心が旺盛」とのことなので「何でもチェックしたいのだと思います」とキョウさんは話してくれました。想像するとほっこりしますね。
■仲が良くて賑やか！4匹の性格や関係性
そんな元気でかわいいオコジョくんと一緒に暮らすキョウさんに、4匹の性格を教えてもらいました。
「元末っ子はおっとりとしていて皆の優しいお兄ちゃん。クロネコは大きくてよく暴れてよく食べる、でもとても甘えん坊なギャップ萌え猫。オコジョは想像の斜め上のことをしてくれる、好奇心旺盛すぎていつまでたっても落ち着きのない永遠のいたずらっ子。ゲンちゃんは保護施設からの預かりでやってきてそのままうちの子になった人間不信っ子、でも猫のお兄ちゃん達は大好き！な末っ子女子です」
優しいお兄ちゃんの元末っ子くん、元気な甘えん坊のクロネコくん、永遠のいたずらっ子だというオコジョくんにお兄ちゃん達が大好きなゲンちゃん。それぞれが個性を持っており、日々の生活を想像するだけで毎日が楽しそうだなと感じますね。
また、4匹の関係性についてはとても良好とのことで「シニアと呼ばれる年齢ですが、皆で遊びだすとうるさくてとても賑やかです」と教えてくれました。
■これからもずっと仲良く…！先日誕生日を迎えた元末っ子猫くん
最後に、最近の4匹の印象深いエピソードなどをお聞きすると「元末っ子が4月20日で18歳になりました！みんな保護猫なので誕生日の日付けは推定ですが、皆で仲良く楽しく、長生きしてほしいです」と答えてくれたキョウさん。
元々末っ子だった子が18歳を迎え、今では一番のお兄ちゃんになっているというのは、一緒に暮らしてきたキョウさんにとってとても感慨深いものかもしれません。
これからもずっと仲良く暮らしてほしいですね！
キョウ（@kyoxxxxx_）さんのポストでは、食事をチェックするオコジョくんやクロネコくん、他にも4匹が集まってのんびりしている写真や普段のかわいい姿などもたくさん見ることができます！日々の癒しに是非チェックしてみてください。
文＝SI