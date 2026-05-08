完成度たっっっか！（驚）【シャトレーゼ】リピしたくなる♡「パン・スイーツ」

【シャトレーゼ】では、贅沢なものから手軽に味わえるものまで、さまざまな「パン・スイーツ」が充実している様子。自分へのご褒美として選ぶのはもちろん、手土産に選んでも良さそうです。今回はマニアもその美味しさに頷いたスイーツを含め、一度は食べたくなるようなパンとスイーツをセレクト。散歩ついでにシャトレーゼに寄った時や、手土産を探す時の参考にしてみてください。

食感がやみつきになるかも！？

ちょっぴり贅沢な朝食としても選びたくなりそうな、「クロワッサン・オザマンド」。ダマンド生地とスライスアーモンドをのせて焼き上げており、リッチな気分に浸れそうな1品です。クロワッサンとダマンド生地、アーモンドのそれぞれの食感の違いがやみつきになるかもしれません。もちろん、お腹をしっかりと満たしてくれるはず。少し温めると、焼きたてに近い味わいが楽しめそうです。

スイーツのように楽しめるパン

「シャトレーゼLOVER」という@mame48goさんが「またリピートしたくなりそうです」とコメントを添えて紹介しているのは、「クレームドフロマージュ」。シンプルで手軽に食べられそうなサイズ感のパンです。公式サイトによれば、「まるでクリームチーズケーキをパンで包み込んだような商品」とのことで、スイーツのように楽しめそう。@mame48goさん曰く「最近話題になっている」とのことなので、流行りものに敏感な訪問先への手土産に選んでみてはいかがでしょうか。

疲れた心にシュークリームのご褒美を

片手で気軽に食べられそうな「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。TV番組の特集で1位に選ばれたことをチェックしてした@mame48goさんは、「これは1位も納得の完成度です」と絶賛。公式サイトによれば、「北海道産の乳味あふれる純生クリーム、バニラの芳醇な風味広がるカスタードクリームをたっぷりとつめました」という、満足感が期待できそうな仕上がり。癒されたい気分の時に、手に取りたくなるかも。

ぎゅっと美味しさが詰まったカップスイーツ

色鮮やかで見た目にも贅沢な「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」。公式サイトによれば「食べ進める度に味も食感も変わる見た目も楽しいデザート」とのことで、ナタデココや温州みかんゼリー、レアチーズクリームなどさまざまな層で構成されたデザートは、ペロリと一気に食べ切ってしまうかも。さっぱりとした風味は、食事のデザートに楽しむのも良さそう。「Dessertパルフェ」は、この他に「ベリー・ルージュ」と「ショコラ・キャラメル」もラインナップ。全種類購入して、食べ比べてみるのもアリ！

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino